Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 12:31

Salvini: “Non invieremo neanche un nostro ragazzo o ragazza a combattere in Ucraina”

di Manolo Lanaro
Icona dei commenti (22)
Matteo Salvini replica all'altro vicepremier Tajani: "Quando c'è di mezzo la pace e la guerra non c'è titolarità" su chi si deve occupare all'interno del governo della politica estera
Icona dei commenti Commenti

Oggi nella riunione a Palazzo Chigi “tutto il governo italiano dice che noi non invieremo neanche un nostro ragazzo o ragazza a combattere in Ucraina. Noi non siamo in guerra contro la Russia, semmai i problemi per l’Italia non arrivano da un’improbabile invasione dei carri armati russi ma dalle frontiere del sud dove gli scafisti cercano di riempirci di clandestini tra cui indesiderati estremisti islamisti che sono il problema nelle nostre città”. Così il vicepresidente del consiglio, ministro delle Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Roma a “La Piazza”, la festa di Affaritaliani.it in corso in Puglia. “L’Italia è contro la guerra e su questo non cambierò mai idea e la penso come il Santo padre” ha concluso Salvini.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione