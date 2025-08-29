Salvini: “Non invieremo neanche un nostro ragazzo o ragazza a combattere in Ucraina”

Oggi nella riunione a Palazzo Chigi “tutto il governo italiano dice che noi non invieremo neanche un nostro ragazzo o ragazza a combattere in Ucraina. Noi non siamo in guerra contro la Russia, semmai i problemi per l’Italia non arrivano da un’improbabile invasione dei carri armati russi ma dalle frontiere del sud dove gli scafisti cercano di riempirci di clandestini tra cui indesiderati estremisti islamisti che sono il problema nelle nostre città”. Così il vicepresidente del consiglio, ministro delle Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Roma a “La Piazza”, la festa di Affaritaliani.it in corso in Puglia. “L’Italia è contro la guerra e su questo non cambierò mai idea e la penso come il Santo padre” ha concluso Salvini.