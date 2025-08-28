“Fino a quando non finisce la guerra non succede nulla” e ”nessuna decisione è stata presa” sull’invio di sminatori in Ucraina, ”non è all’ordine del giorno”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri. Riunione dei ministri, preceduta da un vertice di governo tra il presidente meloni, e i due vicepresidenti Salvini e Tajani ed il ministro della Difesa, per fare il punto sulla situazione in Ucraina. Il tema di elementi dell’esercito italiano inviato come contingente militare in Ucraina, con la funzione di sminare il suolo ed il mare ucraino, era emerso nei giorni scorsi. “L’Italia ha la tecnologia, la qualità e l’esperienza sia nel mondo privato, sia in quello militare di fare operazioni di sminamento”, ma di tratterebbe, chiarisce Tajani, di “una operazione umanitaria che non ha nulla a che vedere con la presenza militare sul campo e con la partecipazione alla difesa dell’Ucraina, sulla quale è in corso un dibattito”. In ogni caso, ha precisato il ministro, “fino a quando non finisce la guerra non succede nulla”. E solo successivamente, “l’Italia può dare il suo contributo”.