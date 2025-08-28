Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 21:14

Inviare sminatori italiani in Ucraina? Per Tajani “fino a quando non termina la guerra non succede nulla” – Video

di Manolo Lanaro
Icona dei commenti (0)
Si tratterebbe "di una operazione umanitaria che non ha nulla a che vedere con la presenza militare sul campo"
Icona dei commenti Commenti

Fino a quando non finisce la guerra non succede nulla” e ”nessuna decisione è stata presa” sull’invio di sminatori in Ucraina, ”non è all’ordine del giorno”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri. Riunione dei ministri, preceduta da un vertice di governo tra il presidente meloni, e i due vicepresidenti Salvini e Tajani ed il ministro della Difesa, per fare il punto sulla situazione in Ucraina. Il tema di elementi dell’esercito italiano inviato come contingente militare in Ucraina, con la funzione di sminare il suolo ed il mare ucraino, era emerso nei giorni scorsi. “L’Italia ha la tecnologia, la qualità e l’esperienza sia nel mondo privato, sia in quello militare di fare operazioni di sminamento”, ma di tratterebbe, chiarisce Tajani, di “una operazione umanitaria che non ha nulla a che vedere con la presenza militare sul campo e con la partecipazione alla difesa dell’Ucraina, sulla quale è in corso un dibattito”. In ogni caso, ha precisato il ministro, “fino a quando non finisce la guerra non succede nulla”. E solo successivamente, “l’Italia può dare il suo contributo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione