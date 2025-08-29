La loro qualificazione alla Champions League 2025/26 è stata la favola calcistica dell’estate. Ora il sogno del Kairat Almaty può diventare realtà: il sorteggio della fase campionato ha sancito che la squadra del Kazakistan affronterà il Real Madrid. La reazione dei calciatori, ripresa in un video già diventato virale, racconta tutta la loro gioia per una partita che fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile, se non alla Play Station. Ma la squadra kazaka è esplosa di gioia anche quando ha scoperto di giocare contro l’Inter, a San Siro: molti di loro non avrebbero mai pensato di poter calcare il terreno di gioco della Scala del calcio.