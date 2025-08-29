Il mondo FQ

Il loro sogno diventa realtà: la gioia dei calciatori del Kairat Almaty quando scoprono che giocheranno contro Real Madrid e Inter

La squadra del Kazakistan per la prima volta in Champions League: il video della loro reazione al sorteggio è già virale
La loro qualificazione alla Champions League 2025/26 è stata la favola calcistica dell’estate. Ora il sogno del Kairat Almaty può diventare realtà: il sorteggio della fase campionato ha sancito che la squadra del Kazakistan affronterà il Real Madrid. La reazione dei calciatori, ripresa in un video già diventato virale, racconta tutta la loro gioia per una partita che fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile, se non alla Play Station. Ma la squadra kazaka è esplosa di gioia anche quando ha scoperto di giocare contro l’Inter, a San Siro: molti di loro non avrebbero mai pensato di poter calcare il terreno di gioco della Scala del calcio.

