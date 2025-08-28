Sorteggi Champions League 2025/26: ecco tutte le avversarie di Napoli, Inter, Juve e Atalanta

Al via la Champions League 2025/26, con quattro italiane presenti nei sorteggi della fase a girone unico: Inter (prima fascia), Atalanta (seconda fascia), Juventus (seconda fascia) e Napoli (terza fascia). A difendere la vittoria della passata stagione è il PSG, che ha schiantato l’Inter con un secco 5-0 a Monaco di Baviera.

L’Inter sfiderà il Liverpool a San Siro tra le big, mentre tra le trasferte più difficili ci sono quelle contro Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Per Juventus e Napoli difficili partite in trasferta rispettivamente contro Real Madrid e Manchester City. L’Atalanta affronterà i campioni d’Europa del PSG al Parc des Princes.

Champions League 2025/26, le avversarie delle italiane

Le avversarie dell’Inter: Liverpool (casa) Borussia Dortmund (trasferta), Arsenal (casa), Atletico Madrid (trasferta), Slavia Praga (casa), Ajax (trasferta), Kairat Almaty (casa), Union Saint Gilloise (trasferta).

Le avversarie dell’Atalanta: Chelsea (casa), PSG (trasferta), Brugge (casa), Eintracht Francoforte (trasferta), Slavia Praga (casa), Marsiglia (trasferta), Athletic Club (casa), Union Saint Gilloise (trasferta).

Le avversarie della Juventus: Real Madrid (trasferta), Borussia Dortmund (casa), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo Glimt (trasferta), Pafos (casa), Monaco (trasferta).

Le avversarie del Napoli: Chelsea (casa), Manchester City (trasferta), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (trasferta), Sporting CP (casa), PSV (trasferta), Qarabag (casa), Copenaghen (trasferta).

Le 36 qualificate divise in fasce

1ª fascia: Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona.

• 2ª fascia: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Bruges.

• 3ª fascia: Tottenham, Psv, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt e Marsiglia.

• 4ª fascia: Copenaghen, Monaco, Qarabag, Galatasaray, Union St. Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat Almaty.

Come funziona il sorteggio

Le 36 squadre partecipanti erano suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente, con i campioni in carica della UEFA Champions League testa di serie nella Fascia 1. A partire dal PSG, è stata estratta manualmente una pallina, dopodiché il software automatizzato, già utilizzato lo scorso anno, ha selezionato otto avversarie, nel rispetto dei seguenti principi:

Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro avversarie di ogni fascia, determinate dal software.

Nessuna squadra della stessa federazione nazionale è stata sorteggiata contro un’altra.

Non più di due avversarie provenienti dalla stessa federazione

La stessa procedura è stata ripetuta per tutte le altre squadre fino all’estrazione di tutti gli accoppiamenti. Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 30 agosto.

Il regolamento

Dallo scorso anno è presente un girone unico. Ogni squadra partecipante giocherà 8 partite (4 in casa e 4 fuori). Nella prima fase non sono previsti “derby” nazionali. Terminata la fase a girone unico, le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi di finale. Poi, dalla nona alla 24esima vanno ai playoff. Le 8 uscite vittoriose dal playoff si uniranno alle prime 8 della classifica per formare i classici ottavi di finale andando a creare un tabellone “tennistico”.