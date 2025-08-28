Si lavora a pieno ritmo anche in Italia in vista della partenza della Sumud Freedom Flotilla, la flotta umanitaria che tra la fine di agosto e i primi di settembre farà rotta, carica di aiuti, verso Gaza cercando di raggiungere la Striscia. “La situazione per noi adesso è devastante, in senso positivo, perché abbiamo sperato in 50 tonnellate dopo tre giorni di raccolta, e iniziamo ad avere problemi di ricezione, di stoccaggio. Stiamo lavorando dalle 8.30 del mattino fino a mezzanotte per essere pronti alla partenza. Le 4 barche partiranno da Genova domenica 31, tempo permettendo, ma la partenza ufficiale sarà il 30, unitamente a Barcellona“, afferma il presidente della ong genovese Music for Peace, Stefano Rebora. “Se mi chiedete se siamo sicuri di arrivare, dico no. Siamo consapevoli che i rischi ci sono. Per adesso non abbiamo avuto nessun segnale dal governo italiano, speriamo ci sia una pressione anche parte dal governo per garantire l’arrivo di questo materiale”, conclude.