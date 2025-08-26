A pochi giorni dalla partenza della Global Sumud Flotilla, la flotta marittima civile che proverà a rompere l’assedio israeliano nella Striscia di Gaza, si moltiplicano gli appelli e le adesioni in sostegno dell’iniziative anche nel mondo artistico italiano. Da Alessandro Gassmann a Giovanni Storti. Da Claudio Santamaria a Zerocalcare. Dai Subsonica a Fiorella Mannoia. “A Gaza non arrivano aiuti umanitari da troppo tempo, si muore di fame – ha detto la cantante romana – facciamo girare, ognuno come può, è un’operazione umanitaria, e proprio per questo, restiamo umani”.