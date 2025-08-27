Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 11:33

Sanzioni ad Isreale? Metsola fa segno di non aver sentito la domanda del Fatto e se ne va – Video

di Manolo Lanaro
Icona dei commenti (55)
La reazione della presidente del Parlamento europeo al Meeting di Rimini
Icona dei commenti Commenti

Dopo aver detto utilizzato parole forti (in italiano) sulla situazione a Gaza, dal palco del Meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola risponde ad una prima domanda, sempre in italiano, di un giornalista. Poi noi chiediamo se l’Europa stia valutando sanzioni a membri del governo Benjamin Netanyahu. La presidente Metsola prima non risponde, poi fa segno di non aver sentito la domanda, mentre il servizio d’ordine del meeting la scorta verso l’uscita.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione