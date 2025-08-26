Il mondo FQ

Metsola: “A Gaza la situazione è orribile, troppe vittime innocenti. È intollerabile”

di Manolo Lanaro
Intervento dal palco della Presidente del Parlamento Europeo al Meeting di Rimini. Ma su sanzioni ai ministri governo Netanyahu non risponde
“A Gaza la situazione è intollerabile: vogliamo che le uccisioni cessino, che gli ostaggi siano liberati, non possiamo essere indifferenti. Dobbiamo fare in modo di finire questo ciclo di conflitti, tutto ciò è possibile”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dal palco del Meeting di Rimini. “È terribile quello che sta accadendo – prosegue – dobbiamo lottare”. Ci sarà una posizione forte del Parlamento Europeo, anche di condanna? “Deve esserci, non abbiamo scelta. La posizione del Parlamento Europeo è molto forte”.

