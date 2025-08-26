“A Gaza la situazione è intollerabile: vogliamo che le uccisioni cessino, che gli ostaggi siano liberati, non possiamo essere indifferenti. Dobbiamo fare in modo di finire questo ciclo di conflitti, tutto ciò è possibile”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dal palco del Meeting di Rimini. “È terribile quello che sta accadendo – prosegue – dobbiamo lottare”. Ci sarà una posizione forte del Parlamento Europeo, anche di condanna? “Deve esserci, non abbiamo scelta. La posizione del Parlamento Europeo è molto forte”.