Meloni al Meeting di Rimini: l’intervento in diretta della presidente del Consiglio

Per Meloni è la prima volta alla kermesse di Comunione e Liberazione da premier
A partire dalle 12 è in programma l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini. Il discorso, da quanto si apprende, durerà una mezz’ora abbondante. Per Meloni è la prima volta alla kermesse di Comunione e Liberazione da premier: nel 2022 partecipò poco prima delle elezioni politiche.

