Un gabinetto di sicurezza dai tempi contingentati a causa di un evento “Vip”. E’ la motivazione con la quale Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto e ottenuto di anticipare la riunione di questo pomeriggio alle 16 e portarla a conclusione entro le 19 locali, le 18 italiane. La necessità: far sì che il premier e altri ministri possano partecipare a una cena a Gerusalemme offerta dal presidente del Consiglio Regionale di Binyamin, Israel Gantz, al Vista Restaurant di Mishkenot Sha’ananim, a Gerusalemme.

Secondo alcune fonti consultate da Ynet, ieri è già stato effettuato un sopralluogo preliminare del ristorante in vista dell’arrivo del primo ministro e sono state fornite istruzioni agli invitati. Si è inoltre appreso che anche sua moglie, Sara Netanyahu, dovrebbe partecipare all’evento e incontrare le consorti dei riservisti del consiglio di Binyamin. L’invito originale prevedeva la partecipazione del ministro della Difesa Israel Katz e del responsabile delle Finanze Bezalel Smotrich, ma poi è stata confermata solo la partecipazione di Netanyahu e della moglie.

Ganz è un politico che catalizza gli interessi dei fautori degli insediamenti nel West Bank. Capo dell’organizzazione ombrello dei coloni “Yesha Council”, a febbraio aveva elogiato l’idea di Donald Trump di trasformare la Striscia di Gaza nella “Riviera del Medio Oriente” affermando che il progetto equivaleva a “dichiarare la fine del sogno palestinese di distruggere Israele attraverso Gaza o la creazione di uno Stato palestinese nel cuore della terra di Israele”. Ganz, che è anche a capo del Consiglio regionale di Mateh Binyamin – un’autorità municipale che governa diverse decine di insediamenti e avamposti illegali per un totale di 82 mila abitanti – aggiungeva che il governo israeliano dovrebbe “adottare oggi la visione di Trump e tradurla in azione”, che a suo dire dovrebbe includere anche “l’applicazione della sovranità sulla Giudea e la Samaria”, ovvero l’annessione della Cisgiordania.

La decisione ha causato forti polemiche nel governo: “E’ assurdo che il premier e i ministri preferiscano onorare Israel Gantz a scapito del tempo per una discussione approfondita in seno al governo. Lo ha incontrato anche la scorsa settimana per celebrare il 50° anniversario di Ofra“, ha detto un ministro, riferendosi all’insediamento nella Cisgiordania settentrionale che ricade nella giurisdizione del Consiglio Regionale di Mateh Binyamin. La parlamentare Gilad Kariv (Democratici) ha scritto su X: “È passata una settimana da quando è arrivata la proposta di Hamas. Una settimana in cui i rapiti muoiono di fame nei tunnel e il governo non è stato convocato. E stasera, quando finalmente il governo dovrebbe riunirsi, Netanyahu vuole accorciarla per partecipare a una cena VIP per gli insediamenti“.

“L’equazione non è mai stata così chiara – ha detto un altro membro della Knesset -: assecondare gli insediamenti e l’estrema destra va a scapito dei rapiti, dei combattenti e della sicurezza nazionale. Netanyahu ha abbandonato e continua ad abbandonare”. Il parlamentare Merav Michaeli ha aggiunto: “50 uomini e donne rapiti e tenuti prigionieri, soldati mandati ripetutamente a sacrificare la propria vita in una guerra senza fine a Gaza, cittadini israeliani che lottano per chiudere il mese, gli Houthi dello Yemen continuano a lanciare missili e la minaccia iraniana è ancora presente. Ma cosa fa Netanyahu quando non è in tribunale? Assecondare l’estrema destra che divora la morte e raccogliere voti a destra. Netanyahu non è il Primo Ministro di Israele, è il Primo Ministro della Giudea e della Samaria”.

L’ufficio del primo ministro, citato da Ynet, ha risposto: “Il gabinetto ha una durata fissata come altri impegni del primo ministro. Sarà una riunione di 3 ore durante le quali i ministri affronteranno gli argomenti come in qualsiasi altra discussione, molte delle quali si svolgono in questo arco di tempo”. Ma, annota Ynet, molte riunioni di gabinetto durano più di tre ore per via delle numerose questioni da discutere e non è consuetudine limitarne la durata. Spesso vengono apportate modifiche al programma: questa volta, invece, la riunione è stata anticipata e limitata nella durata.