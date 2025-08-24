Martina Benedetti, una delle infermiere simbolo del Covid, in un'intervista attacca: "In questi anni esitazioni anche su vaccini per morbillo e rosolia: aumentare paure e ansie è controproducente". La risposta del parlamentare leghista: "Surreale: chi salvava se non è medico? E se salvava anche no vax, chi erano gli altri?"

“Chi dice di non vaccinarsi non è mai entrato nei meccanismi di un ospedale. Il senatore Claudio Borghi, che vuole aprire un dibattito sull’obbligo vaccinale, non era accanto a me con la tuta e la mascherina a salvare le persone ricoverate. Quando durante l’emergenza Covid le vaccinazioni erano già disponibili, per un periodo nel reparto di terapia intensiva abbiamo avuto il 100% dei pazienti non vaccinati. Altrimenti forse non sarebbero nemmeno mai finiti lì”. A parlare, in un’intervista alla Stampa, è Martina Benedetti, infermiera di terapia intensiva di Massa, che divenne nota durante la fase più drammatica della pandemia da Covid per la sua foto a fine turno in cui si vedeva il suo viso segnato dalla mascherina indossata per ore. “Fare corretta informazione sulla scienza non è meno importante del somministrare una cura in ospedale” dice al quotidiano torinese: ai suoi turni in reparto ha affiancato nel corso degli anni anche la divulgazione scientifica. Ora è in libreria con Salvarsi da bufale e fake news, pubblicato dalla piccola casa editrice Nutrimenti. Sul tema dell’obbligo vaccinale, tornato sulle pagine dei giornali sull’onda delle polemiche per le nomine (poi revocate) dal ministro della Salute Orazio Schillaci. E su questi argomenti “non si tratta di colore politico, ma di buonsenso” dice Benedetti.

Il senatore leghista Borghi ha risposto sui suoi social definendo l’intervista “surreale” e aggiungendo alla professione dell’infermiera anche il termine “influencer“. Scrive il senatore leghista: “Si vanta di aver salvato ANCHE i no vax (non si capisce: 1 cosa ci sia da vantarsi 2 cosa salvava dato che non è medico 3 se i no vax erano gli “anche”, gli altri chi erano?). Manca una domanda: ‘Lei è in Gimbe?‘”. La domanda retorica di Borghi è riferita al fatto che da giorni il senatore sta polemizzando nei confronti dell’associazione che si occupa di sanità. Il parlamentare ha poi ritwittato la risposta di un utente che in uno screenshot del sito di Gimbe mostra che Benedetti partecipa al comitato scientifico.

L’infermiera toscana, nell’intervista, rileva che “stiamo assistendo in questi anni a un’esitazione anche per i vaccini obbligatori e importantissimi come l’mpr (morbillo, parotite e rosolia). Se non viene coperto il 95% della popolazione perdiamo la cosiddetta immunità di gregge. E ci sono regioni in Italia dove i numeri sono già al limite: aumentare lì paure e ansie è controproducente. Boicottare i vaccini è una follia. Ha alti costi sia in termini di vite che economici” perché, spiega ancora, “avere una popolazione esposta è un costo a lungo termine: le persone si ammalano, necessitano di giorni in ospedale e a volte di terapia intensiva. La vaccinazione è la migliore prevenzione ed è anche la più economica che abbiamo”. Ma come, e allora gli effetti avversi? “Esistono – risponde ancora Martina Benedetti – e la comunità scientifica non li ignora, anzi, esiste un sistema di farmacovigilanza per questo. Però è evidente che ci siano enormi benefici. Basterebbe fare una comparazione tra l’aspettativa di vita a inizio Novecento e ora. O guardare alla mortalità infantile in paesi dove mancano gli strumenti per combattere le malattie infettive. Si tratta di evidenze logico-matematiche che passano in secondo piano rispetto all’aizzare frange ideologiche per ottenere voti”.

Per l’infermiera di Massa, Schillaci ha fatto bene a cancellare la commissione vaccini. E per rispondere a chi parla di “pluralismo di idee” – tesi frequentata in area Lega – “la scienza non è un dogma assoluto. Ma se con metodo si arriva a dimostrare un’evidenza, questa va seguita. Altrimenti si mette a rischio la popolazione. E non potevamo permetterci di avere in commissione due persone che simpatizzano per le cure omeopatiche e scettiche sui vaccini”.