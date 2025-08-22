Claudio Borghi l’ha promesso: la Lega proverà ancora a far saltare la legge sull’obbligo vaccinale. Già nel 2024 il Carroccio aveva presentato un emendamento al decreto liste di attesa per far eliminare la norma voluta nel 2017 dall’allora ministra Beatrice Lorenzin. Ora, sulla scia della polemica sulle nomine di Orazio Schillaci per il comitato sui vaccini (Nitag), il senatore della Lega promette di tornare alla carica: “Ci riproveremo, certo – ha dichiarato ieri, riportato da Repubblica – Così ci allineeremo con gli altri Paesi, visto che a livello internazionale quello che ha fatto l’Italia è l’eccezione, non certo la regola. Vogliamo evitare qualsiasi obbligo vaccinale ma sarà necessario l’accordo con gli alleati“.

Alleati che però non sono tutti d’accordo. L’ala più moderata della maggioranza nei giorni scorsi si è posizionata sempre con fermezza al fianco del ministro della Salute. Sia Forza Italia che Noi Moderati, infatti, hanno difeso le scelte di Schillaci sulla questione delle nomine, prima annunciate e poi revocate, della commissione sui vaccini. Al contrario, Lega e Fratelli d’Italia hanno attaccato il titolare della Salute, colpevole a parer loro di non aver tenuto conto del parere dell’esecutivo, di aver agito senza essersi confrontato con Giorgia Meloni e di non aver difeso i due “scienziati indipendenti”, il pediatra Eugenio Serravalle e l’ematologo Paolo Bellavite, che in passato hanno sostenuto posizioni critiche nei confronti dei vaccini. Da qui il rilancio della Lega contro la norma che ha introdotto nel nostro Paese l’obbligatorietà per i genitori di fare i vaccini pediatrici ai figli, pena l’impossibilità di iscriverli a scuola. Rilancio che potrebbe aggravare le fratture già presenti all’interno della coalizione di centrodestra.