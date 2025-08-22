Aggressioni fisiche, abusi e altre violenze, poi la denuncia e l’arresto del marito. Sono durati 19 anni i soprusi subiti da una donna di Polistena, vicino Reggio Calabria, vittima di violenza domestica dal 2006. La donna ha raccontato ai carabinieri quasi vent’anni di maltrattamenti in famiglia. Subito è scattata la procedura prevista dal “Codice Rosso“, la norma che prevede la massima priorità possibile per i casi di violenza domestica e di genere. Le violenze avvenivano in casa, dove la coppia viveva coi due figli: botte, umiliazioni e violenze sessuali, un ambiente di paura e terrore tale da segnare tutta la famiglia e da costringere la donna a ricorrere a cure psichiatriche.

L’avvio della indagini, coordinate da Emanuele Crescenti, procuratore della Repubblica di Palmi, ha portato all’arresto dell’uomo e all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, misura richiesta alla luce del racconto e del rischio concreto che i reati potessero ripetersi. Secondo gli uomini dell’Arma quello che esce dalla denuncia è “un quadro pesantissimo”, che descrive “un soggetto dalla bramosia sessuale e dalla violenza irrefrenabile, capace di rendere la propria casa un luogo di terrore”. L’accusa per l’uomo è di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori.