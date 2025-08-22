Incendi in Spagna, la devastazione dopo le fiamme: le immagini dei paesi distrutti dal fuoco

I vigili del fuoco lavorano giorno e notte per combattere le fiamme a Llamas de Cabrera, Leon, nella Spagna nord-occidentale, ma non è l’unica zona del Paese colpita. Le fiamme sono ancora vive a Jarilla (provincia di Caceres, centro-ovest) e Moncabril (provincia di Zamora, nord-ovest della Spagna). Molti paesi sono stati distrutti dalla forza del fuoco anche nella provincia di Ourense, nel nord-ovest del Paese.