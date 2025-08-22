Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato il fratello più grande, di tre anni, ad aver causato la caduta. La polizia è all'opera per verificare la dinamica. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa. Il fatto è successo sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, dove il piccolo stava viaggiando insieme alla madre e al fratellino di tre anni.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il fratello più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il piccolo, poi abbia aperto la portiera posteriore della macchina. È a quel punto che il piccolo sarebbe caduto dal veicolo in corsa. La madre ha fermato la macchina e dopo aver raccolto il figlio è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove è entrata con il figlio sanguinante in braccio.

I medici vista la gravità delle lesioni riportate nella caduta dal bambino, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora è ricoverato in condizioni gravi. Successivamente è intervenuta la polizia del capoluogo per verificare la veridicità del racconto della donna. Gli inquirenti hanno accertato che la dinamica dei fatti è chiara e attribuibile a un incidente.

