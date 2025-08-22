Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:16

Bimbo di un anno e mezzo cade da una macchina in corsa nel Viterbese: è grave

di F. Q.
Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato il fratello più grande, di tre anni, ad aver causato la caduta. La polizia è all'opera per verificare la dinamica. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma
Bimbo di un anno e mezzo cade da una macchina in corsa nel Viterbese: è grave
Icona dei commenti Commenti

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa. Il fatto è successo sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, dove il piccolo stava viaggiando insieme alla madre e al fratellino di tre anni.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il fratello più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il piccolo, poi abbia aperto la portiera posteriore della macchina. È a quel punto che il piccolo sarebbe caduto dal veicolo in corsa. La madre ha fermato la macchina e dopo aver raccolto il figlio è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa, dove è entrata con il figlio sanguinante in braccio.

I medici vista la gravità delle lesioni riportate nella caduta dal bambino, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora è ricoverato in condizioni gravi. Successivamente è intervenuta la polizia del capoluogo per verificare la veridicità del racconto della donna. Gli inquirenti hanno accertato che la dinamica dei fatti è chiara e attribuibile a un incidente.

Immagine in evidenza d’archivio

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione