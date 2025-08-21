Il mondo FQ

“Sfratto del Leoncavallo? Un colpo al cuore, Milano sta diventando una città di me***”: lo sfogo della storica attivista

di Simone Bauducco
Le parole di Marina Boer, presidente dell'Associazione Mamme Antifasciste
Milano sta diventando una città di merda, non c’è modo di costruire una visione diversa, un’alternativa, di creare della socialità. L’amicizia tra Sala e Catella? Noi eravamo in trattativa col Comune…”. Si sfoga così la storica attivista legata al Leoncavallo e presidente dell’Associazione Mamme Antifasciste, Marina Boer, dopo che è stato attuato lo sfratto del centro sociale, simbolo del capoluogo lombardo, dalle forze dell’ordine.

