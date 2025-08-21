“Sfratto del Leoncavallo? Un colpo al cuore, Milano sta diventando una città di me***”: lo sfogo della storica attivista

“Milano sta diventando una città di merda, non c’è modo di costruire una visione diversa, un’alternativa, di creare della socialità. L’amicizia tra Sala e Catella? Noi eravamo in trattativa col Comune…”. Si sfoga così la storica attivista legata al Leoncavallo e presidente dell’Associazione Mamme Antifasciste, Marina Boer, dopo che è stato attuato lo sfratto del centro sociale, simbolo del capoluogo lombardo, dalle forze dell’ordine.