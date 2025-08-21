Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:10

Sfratto Leoncavallo, le persone cantano Bella ciao mentre polizia e carabinieri si danno il cambio davanti all’edificio – Video

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (6)
Lo storico centro sociale milanese è sotto sfratto da stamattina [Video]
Icona dei commenti Commenti
Gli attivisti e le persone che si sono radunate davanti al Leoncavallo sotto sfratto, a Milano, hanno cantato Bella ciao mentre polizia e carabinieri si davano il cambio a guardia dell’edificio. Tanti gli slogan, anche contro Casapound.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione