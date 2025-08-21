Nubifragi in Toscana, la tempesta attraversa l’Isola d’Elba: allagamenti e strade interrotte – Video

Nubifragio all’isola d’Elba, 54 millimetri di pioggia caduti in meno di un’ora a Portoferraio nella serata di mercoledì 21 agosto. Per via degli allagamenti, è intervenuta la Protezione civile. Caduti alberi e anche massi sulla viabilità isolana. L’Elba è dentro un vasto sistema temporalesco, definito dai meteorologi della Regione “a lenta evoluzione” che interessa al momento un’area che va dall’isola di Pianosa alle Colline Metallifere, passando per il Golfo di Follonica e Grosseto. Numerosissimi i fulmini e l’intensità di precipitazione è stata particolarmente elevata. Il sistema temporalesco è previsto che si sposti verso le altre zone centro-meridionali della Toscana. Nella provincia di Grosseto, le squadre dei vigili del Fuoco sono impegnate principalmente nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, dove si registrano cadute di alberi che hanno ostruito alcune strade in località Le Strette e Macchiascandona e allagamenti in edifici ed abitazioni private a Follonica.