Ultimo aggiornamento: 10:15

Nubifragi in Toscana, alberi sradicati e tetti divelti: i danni a Montemurlo visti dal drone – Video

di Local Team per Il Fatto
Le piogge, unite al vento, hanno colpito, tra le altre, la provincia di Prato
Violenti nubrifragi in Toscana tra la sera di mercoledì 20 e giovedì 21 agosto. Le piogge, unite al vento, hanno colpito, tra le altre, la provincia di Prato. Nel video dal drone, gli ingenti danni a Montemurlo. Diversi alberi sono stati sradicati dalla furia del vento, divelte le coperture di alcune aziende della zona.

