“Ve ne pentirete”, dice Devon Hogan Flanagan, procuratrice generale aggiunta del Rhode Island di 34 anni, mentre, ammanettata, viene fatta salire sul sedile posteriore di un’auto dalla polizia fuori da un ristorante di Newport per violazione di proprietà privata. Il dipartimento di polizia locale ha diffuso le immagini dell’arresto riprese della bodycam di un agente. Le forze dell’ordine hanno risposto alla chiamata del Clarke Cooke House riguardante una “persona indesiderata“. Arrivati di fronte al ristorante intorno alle 22 del 14 agosto, il video mostra diverse persone in piedi all’esterno, tra cui Flanagan in compagnia di un’amica, Veronica Hannan.

Quando gli agenti si avvicinano, la procuratrice generale chiede agli agenti di spegnere la bodycam: “È il protocollo se un cittadino lo chiede”, dice Flanagan insistentemente. Il protocollo del dipartimento di polizia di Newport, in realtà, consente di spegnere videocamera se un testimone o una vittima lo richiede e se la scena non è conflittuale. Uno degli agenti prova a chiedere alle due donne di allontanarsi dal ristorante: “Vogliono che ve ne andiate. Andiamocene e basta. Rendiamo le cose più facili”, dice. Le due donne però non accennano a muoversi. Flanagan ripete più volte di essere una procuratrice generale, ma, dato che non obbediscono agli agenti, lei e l’amica vengono ammanettate. “Sono un procuratore generale, ve ne pentirete”, continua a ripetere la 34enne mentre viene fatta salire sull’auto della polizia. Hannan invece ha opposto più resistenza, urlando, sfilandosi le manette e impedendo agli agenti di chiudere la porta posteriore della macchina con i piedi.

Secondo quanto riportato dai verbali di arresto, sembra che entrambe le donne avessero bevuto alcol prima dell’incidente con le forze dell’ordine. Flanagan è stata accusata di violazione di domicilio intenzionale, mentre la sua amica è accusata di condotta disordinata, violazione di domicilio intenzionale e resistenza a pubblico ufficiale. L’ufficio del procuratore generale del Rhode Island ha dichiarato in una nota che Flanagan lavora lì da sette anni e di aver avviato un’indagine sull’accaduto per prendere provvedimenti. Durante un’intervista alla radio, il procuratore generale Peter Neronha ha detto: “Mi ha messo in una brutta posizione. Si è messa in imbarazzo, si è umiliata, ha trattato il Dipartimento di Polizia di Newport in modo orribile”.