Violento nubifragio a Milano, strade e sottopassi allagati: allerta meteo arancione – Video

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto su Milano e l’hinterland, causando diversi allagamenti di alcuni sottopassi e strade. Gli allagamenti sono stati provocati anche dalla fuoriuscita di acqua dal fiume Lambro. Mercoledì 20 agosto resta in vigore l’allerta arancione per possibili temporali, con i parchi della città che resteranno chiusi.