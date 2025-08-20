Il mondo FQ

Violento nubifragio a Milano, strade e sottopassi allagati: allerta meteo arancione – Video

Local Team per Il Fatto
Alcuni allagamenti sono stati provocati dalla fuoriuscita di acqua dal fiume Lambro
Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto su Milano e l’hinterland, causando diversi allagamenti di alcuni sottopassi e strade. Gli allagamenti sono stati provocati anche dalla fuoriuscita di acqua dal fiume Lambro. Mercoledì 20 agosto resta in vigore l’allerta arancione per possibili temporali, con i parchi della città che resteranno chiusi.

