Nella mattinata di mercoledì 20 agosto, un uomo ha dato in escandescenza al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, dando fuoco a un cestino della spazzatura. Le fiamme e il fumo di fronte al gate 13 hanno provocato il panico tra i viaggiatori. L’uomo, un 28enne originario del Mali, ha anche iniziato a spaccare i monitor dei check-in con un martello ed è poi stato bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l’aeroporto, e fermato dalla Polaria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che in via precauzionale hanno fatto evacuare il terminal e hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo. Il 28enne, che finora non aveva mai avuto problemi, ha una protezione sussidiaria. Accusato di danneggiamento aggravato, è già stato fissato per domani il processo per direttissima.