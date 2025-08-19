Un uomo di 35 anni, originario dalla Lombardia, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Miramare di Rimini lo scorso 16 agosto dopo aver aggredito la moglie. La donna subiva da anni le violenze del marito, che ha agito davanti al figlio della coppia, un bambino di due anni e mezzo. A quanto ricostruito dagli inquirenti l’uomo l’ha picchiata e provata a strangolare sia in camera che nella hall dell’hotel, venendo visto anche da alcuni turisti. Fuggito nella serata stessa, il giorno dopo è tornato e ha tentato di buttare giù la porta della camera d’albergo dove lei si era chiusa in attesa delle forze dell’ordine.

All’arrivo della polizia il 35enne è stato fermato e portato nella casa circondariale dei “Casetti” di Rimini su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, ed è ora in attesa dell’udienza di convalida. A denunciarlo la stessa donna, che agli agenti della Questura di Rimini ha raccontato delle violenze subite nei giorni precedenti. Secondo la stampa locale l’uomo non è nuovo ai maltrattamenti in famiglia. La donna e il bambino si trovano ora sotto protezione.