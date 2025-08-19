Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:17

Violenza domestica a Rimini: aggredisce la moglie davanti a figlio e turisti, arrestato 35enne

di F. Q.
L'uomo è stato portato in carcere, dove attenderà l'udienza di convalida
Violenza domestica a Rimini: aggredisce la moglie davanti a figlio e turisti, arrestato 35enne
Icona dei commenti Commenti

Un uomo di 35 anni, originario dalla Lombardia, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Miramare di Rimini lo scorso 16 agosto dopo aver aggredito la moglie. La donna subiva da anni le violenze del marito, che ha agito davanti al figlio della coppia, un bambino di due anni e mezzo. A quanto ricostruito dagli inquirenti l’uomo l’ha picchiata e provata a strangolare sia in camera che nella hall dell’hotel, venendo visto anche da alcuni turisti. Fuggito nella serata stessa, il giorno dopo è tornato e ha tentato di buttare giù la porta della camera d’albergo dove lei si era chiusa in attesa delle forze dell’ordine.

All’arrivo della polizia il 35enne è stato fermato e portato nella casa circondariale dei “Casetti” di Rimini su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, ed è ora in attesa dell’udienza di convalida. A denunciarlo la stessa donna, che agli agenti della Questura di Rimini ha raccontato delle violenze subite nei giorni precedenti. Secondo la stampa locale l’uomo non è nuovo ai maltrattamenti in famiglia. La donna e il bambino si trovano ora sotto protezione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione