"Cara Stefania, ti avevo già detto quanto ti stimassi. Oggi ho voluto scriverlo pubblicamente"

Conobbi Stefania Ascari durante il mio mandato da Sottosegretario al Lavoro, tra il 2018 e il 2019, quando insieme affrontammo la complicata vertenza Italpizza. Senza esitazioni ci schierammo contro la parte datoriale e il cosiddetto “sindacato organico”, scegliendo di difendere i lavoratori vessati e i sindacati di base marginalizzati. Ricordo ancora lo stupore di questi ultimi quando furono convocati al Ministero del Lavoro alla pari dei sindacati confederali.

Fin dal primo momento ci fu piena sintonia nel difendere i diritti dei lavoratori. Quell’impegno portò a un esito positivo: il miglioramento delle condizioni e delle tutele contrattuali per centinaia di dipendenti. Ancora oggi, quando ne parliamo, lo ricordiamo con reciproca soddisfazione.

Nel 2022, di ritorno da una missione umanitaria nei campi profughi palestinesi in Libano con l’amico e collega Davide Tripiedi, quest’ultimo promosse un incontro con vari parlamentari del M5S per sensibilizzarli sulla causa palestinese. Badate bene: era più di un anno prima del 7 ottobre 2023, quando parlare di “causa palestinese” era ancora un tabù. Allora la bandiera palestinese veniva troppo spesso associata al terrorismo islamico, anziché alla resistenza di un popolo oppresso. Molto prima, insomma, che diventasse un feticcio da esibire tardivamente, quando il massacro era già in corso da oltre un anno.

Da quel giorno Stefania ne fece una missione di vita: ha percorso instancabilmente il Medio Oriente, istituendo l’intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina, promuovendo incontri pubblici, missioni e iniziative legislative. Lo ribadisco, tutto questo molto prima che diventasse “di moda” parlare di Palestina. In effetti, di lì a poco gli attacchi nei suoi confronti non mancarono: dalla politica e dai media le furono rivolti i peggiori epiteti diffamatori.

Credo che Stefania, proprio per la sua capacità di guardare oltre l’attualità e oltre la convenienza politica, non sia stata compresa fin dall’inizio. Ma la storia, oggi, le sta dando ragione.

Per chi ancora non la conoscesse, vi invito a seguirla e ad ascoltare i suoi interventi in Aula. Lei non comunica con la teatralità del politicante che parla di ciò che non conosce o che si esercita davanti allo specchio. Stefania parla con l’autenticità di chi ha visto con i propri occhi la sofferenza; parla con l’emozione di un vissuto straordinario; parla con il cuore di chi ha attraversato i territori di guerra, camminando nei luoghi dove la violenza del conflitto si consuma ogni giorno.

Tra le sue qualità vi è anche quella, rara, di saper svolgere il suo mandato a 360 gradi. E quando scrivo 360 gradi, intendo davvero tutto: giustizia, politiche sociali, criminalità, violenze, vertenze, tematiche internazionali, nazionali e locali. Stefania è una macchina da guerra, ma con un cuore grande, grandissimo. E vorrei raccontarvelo con un episodio.

Stefania non è la politica che si allontana dalla realtà, sacrificando affetti e relazioni sotto il peso delle responsabilità. Non so come riesca a trovare tutta questa energia: portare una delegazione parlamentare al valico di Rafah, in Egitto, per denunciare il blocco degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza; rientrare in fretta e furia in Italia per partecipare ai lavori parlamentari; prendere nella stessa giornata l’ultimo volo per tornare a casa, abbracciare la figlia come promesso e metterla a letto; dormire qualche ora (forse) e ripartire all’alba verso Roma per essere puntuale alla ripresa dei lavori alla Camera dei Deputati.

Capite, allora, perché leggendo l’ennesimo articolo diffamatorio (vedasi “Antisemiti a 5 stelle” de Il Tempo del 17.08.25) nei confronti di Stefania mi sono indignato? Capite perché sento il bisogno di esprimerle tutta la mia solidarietà? Capite perché ho accolto con soddisfazione la sua decisione di denunciare il giornale autore di quell’ennesimo attacco infamante?

Vorrei concludere con un pensiero: quando un politico non di primo piano, in termini di incarichi istituzionali o visibilità mediatica, viene attaccato a reti unificate come sta accadendo a Stefania, significa che sta facendo molto bene il suo lavoro. E noi abbiamo il dovere di farle sentire la nostra vicinanza.

Cara Stefania, ti avevo già detto quanto ti stimassi. Oggi ho voluto scriverlo pubblicamente, affinché questo mio pensiero possa rafforzarsi e raggiungere il maggior numero possibile di persone. Perché te lo meriti davvero. Ti abbraccio.