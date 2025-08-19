Gioacchino Sacco, il 49enne originario di Cassino che la sera prima di Ferragosto, a Terracina, ha investito e ucciso il sedicenne Federico Salvagni senza fermarsi a prestare soccorso, era al volante della sua auto senza patente, revisione e assicurazione. Sono gli ultimi risultati dell’indagine che ha portato l’uomo ad essere arrestato e per il quale il giudice per le indagini preliminari di Latina ha confermato il provvedimento.

L’uomo, che non si era fermato, è stato individuato alcune ore dopo dalla polizia stradale, con il supporto dei carabinieri e della polizia locale di San Felice Circeo. Ed è proprio dagli accertamenti delle forze dell’ordine che è emerso che guidava senza patente, revisione e assicurazione. La revoca della licenza di guida, infatti, gli era stata notificata a gennaio, mentre l’assicurazione della macchina con cui ha travolto l’adolescente era scaduta a luglio. Di conseguenza, malgrado durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Latina abbia detto che non c’era lui al volante, il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere.

A Latina, nella chiesa del Sacro Cuore, i genitori, amici e parenti hanno potuto dare l’ultimo saluto al giovane. “Amore mio, le parole non potrebbero mai colmare il vuoto che hai lasciato – ha esordito sua madre -. Sono stata una madre fortunata. Eri, sei e sarai amato da tutti per sempre. Basta vedere le persone che oggi sono qui, solo e soltanto per te, per capire, nonostante il poco tempo che ti è stato concesso, quanto amore e dolcezza hai seminato, e quanto tutto ciò era ricambiato – le ha fatto eco il papà -. Sarai sempre ed ininterrottamente al nostro fianco, e questa è una promessa fin troppo facile da mantenere. Sei per tutti noi la stessa che ci illumina e ci accompagna ovunque saremo”.