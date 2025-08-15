Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:39

Auto pirata travolge nella notte tre minorenni al Circeo: morto sul colpo un 16enne

di F. Q.
L'incidente sulla strada provinciale che collega San Felice al Circeo e Terracina. Illeso il gemello della vittima, ferito l'amico. In corso le indagini per identificare l'automobilista
Auto pirata travolge nella notte tre minorenni al Circeo: morto sul colpo un 16enne
Icona dei commenti Commenti

Tre giovani – due fratelli gemelli e un amico – sono stati travolti da un’auto pirata mentre rientravano dalla spiaggia dove avevano trascorso la notte di Ferragosto. Uno di loro, un 16enne originario di Latina, è morto sul colpo.

L’impatto è avvenuto attorno alle 3:30, all’altezza del chilometro 8 della strada provinciale che collega San Felice al Circeo con Terracina. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, una berlina di colore chiaro, procedeva a velocità elevata quando ha centrato in pieno i tre giovani, che stavano rientrando al residence dove c’erano famiglie, uccidendo sul colpo il 16enne. L’automobilista non ha prestato soccorso ed è fuggito. Illeso il gemello della vittima, mentre l’amico ha riportato ferite non gravi. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Gli altri due sono stati, invece, trasportati all’ospedale “Fiorini” di Terracina per le cure del caso.

In corso le indagini della Polizia Stradale che, insieme agli agenti del Commissariato locale, hanno ascoltato i testimoni e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per di individuare la targa dell’auto e risalire al proprietario del mezzo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione