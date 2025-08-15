Tre giovani – due fratelli gemelli e un amico – sono stati travolti da un’auto pirata mentre rientravano dalla spiaggia dove avevano trascorso la notte di Ferragosto. Uno di loro, un 16enne originario di Latina, è morto sul colpo.

L’impatto è avvenuto attorno alle 3:30, all’altezza del chilometro 8 della strada provinciale che collega San Felice al Circeo con Terracina. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, una berlina di colore chiaro, procedeva a velocità elevata quando ha centrato in pieno i tre giovani, che stavano rientrando al residence dove c’erano famiglie, uccidendo sul colpo il 16enne. L’automobilista non ha prestato soccorso ed è fuggito. Illeso il gemello della vittima, mentre l’amico ha riportato ferite non gravi. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Gli altri due sono stati, invece, trasportati all’ospedale “Fiorini” di Terracina per le cure del caso.

In corso le indagini della Polizia Stradale che, insieme agli agenti del Commissariato locale, hanno ascoltato i testimoni e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per di individuare la targa dell’auto e risalire al proprietario del mezzo.