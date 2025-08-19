Il mondo FQ

Deputato finlandese trovato morto in parlamento a Helsinki: ipotesi suicidio

di F. Q.
Il decesso di Eemeli Peltonen, 30enne eletto con i Socialdemocratici nel 2023, sarebbe avvenuto intorno alle 11
Il deputato finlandese Eemeli Peltonen è stato trovato morto all’interno del parlamento a Helsinki. Il 30enne era stato eletto con i Socialdemocratici nel 2023. Secondo gli investigatori il decesso è avvenuto intorno alle 11 di mattina, ma non hanno confermato né smentito se si tratti di suicidio: il giornale finlandese Iltalehti ha riportato che il deputato si sarebbe tolto la vita e le forze dell’ordine al momento escludono l’ipotesi omicidio.

“L’unica cosa che posso dichiarare è che si tratta di un morto e che nessun altro è in pericolo” ha dichiarato all’emittente Yle l’addetto della sicurezza del parlamento Aaro Toivonen. A fine giugno Peltonen aveva parlato dei suoi problemi di salute su Facebook: soffriva di una malattia renale per la quale era stato ricoverato in ospedale e da primavera era in congedo per malattia.

I colleghi del deputato hanno espresso il proprio cordoglio, primo fra tutti il primo ministro Petteri Orpo: “Poco fa abbiamo ricevuto una notizia sconvolgente riguardante il Parlamento, il nostro luogo di lavoro comune: uno dei nostri colleghi è deceduto nei locali parlamentari. È una notizia molto triste”, ha detto. “Auguriamo forza alla famiglia, ai parenti e ai colleghi. Siamo tutti profondamente colpiti da quanto avvenuto” ha aggiunto il premier. Il parlamento finlandese è tuttora in pausa estiva e la prima sessione parlamentare è programmata per settembre.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).

