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Nonostante una cassaforte piena di gioielli e le pesantissime accuse di organizzazione criminale, falsità documentale e traffico di influenze, il premier spagnolo Pedro Sanchez continua esplicitamente a difendere l’ex primo ministro Jorge Luiz Zapatero, suo predecessore e faro del progressismo europeo. Fu lui a introdurre il matrimonio egualitario nel 2005, tra i primi in Europa, a ritirare le truppe spagnole dall’Iraq e a varare la legge sulla memoria storica che riaprì i conti con il franchismo. Ma ora si trova travolto da un vortice multiforme di scandali. Sánchez ribadisce la volontà del suo Partito socialista di “collaborare con la giustizia” e “rispettare la presunzione di innocenza” di Zapatero, così come di “sostegno” nei suo confronti. “Ho letto la risoluzione giudiziaria che lo riguarda”, ha detto Sanchez in conferenza stampa dall’ambasciata spagnola presso la Santa Sede, “e non ci sono motivi per cambiare questa posizione”. “Ho avuto occasione di leggere le carte” e “le notizie riportate dai media” relative all’inchiesta che vede coinvolto l’ex premier, “l’ho detto al Congresso dei deputati e lo riaffermo: tutta la collaborazione con la giustizia, tutto il rispetto per la presunzione di innocenza, e tutto il mio appoggio a Zapatero”, “dopo quello che ho letto e che ho analizzato con persone esperte” di diritto, “non ci sono motivi sufficienti affinché la mia posizione cambi”.

La cassaforte piena di gioielli

Zapatero è stato convocato in tribunale il 2 giugno, come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra – già finita al centro di polemiche in Spagna per i rapporti economici con imprenditori venezuelani vicini al chavismo – finanziato con 53 milioni di euro. Secondo fonti giudiziarie citate dai media iberici, fra cui El Pais, l’ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti. Ma l’ex leader socialista non solo è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia, con legami con il paese caraibico, in cambio di favori economici, ma avrebbe negoziato accordi riguardanti tonnellate di petrolio, nonché l’esportazione di oro e nichel dal Venezuela. Nei messaggi scambiati tra i presunti componenti della rete viene chiamato ‘Z’, ‘Zzz’ o anche ‘Zorro’. Lui nega tutte le accuse. L’unità per i crimini economici e fiscali della Polizia nazionale ha perquisito anche il suo ufficio, quelli della società delle sue figlie e altre due attività commerciali. E il 19 maggio la polizia spagnola ha sequestrato gioielli, orologi di lusso e documenti nel suo studio. Gli agenti hanno trovato in una cassaforte 103 oggetti di lusso: 41 paia di orecchini, 15 collane, 11 bracciali, 8 orologi e una ventina di accessori. Durante il blitz era presente la segretaria dell’ex premier, Geltrudis Alcazar, che ha dichiarato agli investigatori che la cassaforte proveniva dall’abitazione familiare e il contenuto era “parte dell’eredità di Sonsoles Espinosa“, la consorte dell’ex premier, e “parte ricevuta durante viaggi ufficiali e privati”, secondo quanto riferito dai media iberici, fra i quali El Mundo. Alcuni gioielli coincidono con quelli mostrati pubblicamente dalla moglie dell’ex capo di governo in eventi ufficiali. Gli agenti hanno inoltre sequestrato documentazione cartacea, una cartella denominata ‘Analisis Relevante’, come una delle società sotto la lente dell’inchiesta, e agende intestate ‘Presidente Zapatero’ dal 2020 al 2025, oltre ad hard disk e chiavette Usb.

Le immagini dei gioielli hanno suscitato indignazione tra i cittadini che sui social si sono scatenati con meme ironici sull’ex premier noto per aver detto che “essere socialista significa avere poco ed essere disposti a dare molto”. Immagini generate dall’IA con Zapatero ricoperto di gioielli o con un cartello ‘compro oro’ vicino alla metro di Madrid, sono circolate sul web, oltre a paragoni tra la sua segretaria Gertrudis e Cleopatra. L’ex premier ha negato le accuse e dovrà comparire il 2 giugno al Tribunale Nazionale. Ulteriori dettagli sono emersi anche riguardo all’imprenditore Julio Martínez Martínez, amico di Zapatero. Nella sua abitazione è stato rinvenuto un diario contenente appunti manoscritti su un possibile coinvolgimento in decisioni strategiche in Venezuela come il rilascio di prigionieri politici e l’intervento di agenti dell’intelligence durante il rimpatrio del leader dell’opposizione Edmundo Gonzalez. Dalle indagini dell’Unità per i crimini finanziari ed economici della polizia nazionale è poi emerso il sospetto che per occultare i pagamenti illeciti ricevuti dalla rete, sia stata usata la società Whatthefav di proprietà delle figlie di Zapatero, Alba e Laura.

(immagine d’archivio)