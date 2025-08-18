Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:49

Catania, cedono le barriere del ponte di San Giuliano: la tragedia sfiorata mentre passano le auto – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (9)
Ora i Comuni dei Nebrodi temono di restare isolati
Icona dei commenti Commenti

Paura a Randazzo, lungo il ponte di San Giuliano, che collega il Comune con Santa Domenica Vittoria, sui Nebrodi. Come si vede nel video, durante un forte temporale, mentre passavano le auto sul viadotto, le barriere di contenimento sono crollate, mettendo in luce la fragilità dell’infrastruttura. Ora i Comuni dei Nebrodi temono di restare isolati. Interviene l’Anas.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione