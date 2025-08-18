Il mondo FQ

Attacco russo con droni sulla città di Kharkiv: il video degli edifici bombardati

Tra le vittime, secondo il sindaco Igor Terekhov c'è un ragazzo di 16 anni [Video]
Il video mostra gli effetti dell’attacco con droni lanciato la notte scorsa dalle forze russe sulla città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale: tra le vittime, secondo il sindaco Igor Terekhov c’è un ragazzo di 16 anni. Lo riporta Ukrainska Pravda. Da parte sua, il capo dell’Amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, ha affermato che cinque persone risultano disperse. In precedenza, il sindaco aveva segnalato tre morti, tra cui “un bambino piccolo”.

