Quella tra il 17 e il 18 agosto sarà una notte di viaggi per molti leader europei. Dopo l’annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, anche diversi capi di stato e di governo del vecchio continente hanno confermato la loro presenza a Washington all’incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con Donald Trump, che fa seguito al summit di Ferragosto in Alaska fra il presidente Usa e Vladimir Putin. L’invito della Casa Bianca era arrivato nella giornata di ieri, nel corso della telefonata con cui il tycoon ha riferito i contenuti del confronto di quasi tre ore con il capo del Cremlino. Al vertice parteciperanno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Per Zelensky si tratterà della prima volta a Washington dopo la sua visita alla Casa Bianca del 28 febbraio scorso, quando nello Studio Ovale andò in scena un acceso scontro verbale con Trump e con il vice presidente Usa JD Vance. Pur contrario alle condizioni poste da Mosca, il leader ucraino è disposto a trattare per arrivare a un cessate il fuoco. Zelensky si oppone alla richiesta di Putin di cedere il Donetsk e il Lugansk in cambio di un congelamento della linea di combattimento nelle regioni sud di Kherson e Zaporizhzhia. Ma alla Casa Bianca il presidente ucraino è pronto a intavolare un dialogo che possa presto portare anche a un confronto trilaterale con Trump e Putin. Un vertice a tre che, secondo il tycoon, potrebbe essere organizzato già il 22 agosto.