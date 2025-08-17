Un alpinista è morto la mattina del 17 agosto dopo una caduta nel massiccio del Monte Bianco. L’incidente è avvenuto sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo e lo ha portato a Courmayeur. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. Illesi i due compagni della vittima sono stati accompagnati a valle.

Foto Wikipedia

CC Di Jean-Louis Pitteloud