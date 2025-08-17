Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:44

Monte Bianco, alpinista precipita e muore sulla cresta del Brouillard

di F. Q.
Illesi i due compagni della vittima sono stati accompagnati a valle
Monte Bianco, alpinista precipita e muore sulla cresta del Brouillard
Icona dei commenti Commenti

Un alpinista è morto la mattina del 17 agosto dopo una caduta nel massiccio del Monte Bianco. L’incidente è avvenuto sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo e lo ha portato a Courmayeur. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. Illesi i due compagni della vittima sono stati accompagnati a valle.

Foto Wikipedia
CC Di Jean-Louis Pitteloud

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione