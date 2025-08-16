Altre due vittime nei fiumi in Lombardia. Dopo il decesso di un 16enne che il 15 agosto si era tuffato a Merlino, oggi sono morti altri due giovani. Il primo a Montanaso Lombardo (Lodi): un ventenne si è immerso nell’Adda e non è riemerso; ripescato privo di sensi, non è servita la rianimazione. Il secondo a Somma Lombardo (Varese): un ragazzo di 24 anni è morto annegato dopo essersi buttato nel Ticino nei pressi della diga del Panperduto, dove c’è una spiaggia. Anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili.

E’ gravissimo un altro ragazzo di 23 anni che si è tuffato sempre nel Ticino. È ricoverato in pericolo di vita al Policlinico San Matteo di Pavia dopo che ieri sera, verso le 19, si è immerso nel tratto di fiume vicino al ponte tra Vigevano (Pavia) e Abbiategrasso (Milano). Alcune persone che si trovavano sulla riva lo hanno visto immobile in un punto in cui il livello dell’acqua è basso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che lo hanno riportato a riva e rianimato per poi trasportarlo in elisoccorso al San Matteo.

Proseguono invece le ricerche del ragazzo scomparso ieri nel Mantovano. Si tratta di un 24enne di nazionalità romena che, visto il caldo, si era tuffato per fare il bagno nelle acque del canale di bonifica a Moglia, vicino all’impianto idrovoro di Mondine. Le ricerche sono partite ieri, dopo che gli amici che erano con lui per una battuta di pesca hanno dato l’allarme, ma i sommozzatori dei vigili del fuoco supportati dai soccorritori acquatici e da un elicottero non lo hanno ancora trovato.