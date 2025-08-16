Morte Cecilia De Astis, divieto di espatrio per i 3 minori a bordo dell’auto che investì la donna

Dopo la morte di Cecilia De Astis, la 71enne investita nell’area sud di Milano, il giudice minorile di Milano ha disposto “il divieto di espatrio dal territorio nazionale” dei tre minori di etnia rom tra 11 e 13 anni. Il terzetto – insieme ad un quarto minore ancora irreperibile – lunedì scorso era a bordo dell’auto rubata che ha travolto e ucciso l’anziana nel quartiere Gratosoglio. Dopo l’incidente, i giovani erano scappati senza prestare soccorso.

Il giudice ha anche convalidato il provvedimento della Polizia locale di porre i tre minori in un luogo sicuro, distanti dalle famiglie. I ragazzi si erano allontanati – con i famigliari – dall’accampamento nomadi di via Selvanesco senza averlo comunicato alle Forze dell’ordine. Erano stati rintracciati in in Piemonte. Per i tre minori è stato nominato un curatore speciale e il 27 agosto si terrà davanti al Tribunale dei Minori l’udienza di comparizione per i genitori. In quell’occasione saranno decisi i provvedimenti più adeguati nell’interesse dei minori, non imputabili di alcun reato per via della giovane età. Il più probabile è il trasferimento in una comunità.

Già martedì mattina, dopo meno di 24 ore dalla fuga, le forze dell’ordine avevano scovato tre dei quattro ragazzi a bordo dell’auto. Portato al comando, il 13enne alla guida aveva confessato: “I freni non funzionavano bene, e ho preso la signora”, ha raccontato in un italiano stentato. il motivo della fuga? “Ci siamo spaventati, siamo scappati”.

Il 14 agosto si sono svolti i funerali di Cecilia De Astis. I figli Filippo e Gaetano hanno espresso la loro amarezza: “Non è possibile camminare su un marciapiede e venire travolti in quel modo. Quello che è successo non è stato casuale, ma poteva essere evitato, serve un controllo maggiore“.