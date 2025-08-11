Una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, è morta a Milano dopo essere stata travolta da un’auto. La macchina, con targa francese, è risultata rubata. A bordo, secondo quanto trapela, c’erano “4 ragazzini”, che dopo l’impatto si sono dati alla fuga. Chi ha visto le immagini delle telecamere presenti in zona non esclude che possa trattarsi di minorenni. L’incidente è accaduto poco prima del mezzogiorno di lunedì 11 agosto in via Saponaro, quartiere Gratosoglio, periferia sud della città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’auto stava procedendo in direzione del centro. All’altezza del civico 40 il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, saltando il cordolo e invadendo un’area verde che separa la strada dalla sede tranviaria. A quel punto la settantunenne, che si trovava a piedi, è stata investita e sbalzata di alcuni metri. L’auto ha poi terminato la corsa contro un cartello stradale: a quel punto i quattro ragazzini sono scesi e si sono dati alla fuga a piedi.

La 71enne è risultata subito in condizioni gravissime ed è morta poco dopo. Le indagini su quanto accaduto sono ora in mano alla polizia locale. L’auto, una Citroen, è risultata rubata la notte scorsa a dei turisti francesi. Gli agenti stanno anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona, per rintracciare i responsabili. Il pubblico ministero di Milano di turno, Enrico Pavone, ha iscritto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso che prevede l’arresto in flagranza.