Ai funerali di Cecilia De Astis, la 71enne travolta nel sud di Milano da un’auto rubata, guidata da 4 ragazzini rom; i figli Filippo e Gaetano hanno condiviso i ricordi della madre e i pensieri sulla tragedia: “Nostra madre era una persona pragmatica e attiva, appassionata di cucina e di giardinaggio, che sapeva gestire benissimo la vita”. Riguardo all’incidente, in cui sono coinvolti quattro minori: “La rabbia non serve, bisogna andare avanti e realizzare qualcosa che aiuti a vivere più serenamente. Non è possibile camminare su un marciapiede e venire travolti in quel modo. Quello che è successo non è stato casuale, ma poteva essere evitato, serve un controllo maggiore“.