Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 20:57

Trump prima del vertice con Putin: “L’Europa non mi dice cosa fare. Non sono qui per trattare al posto di Kiev”

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Le dichiarazioni del presidente Usa prima del vertice con Putin
Icona dei commenti Commenti

L’Europa “non mi sta dicendo cosa fare” con Vladimir Putin e l’Ucraina ma “sarà coinvolta ovviamente nel processo, così come Zelensky. Lo ha detto Donald Trump parlando sull’Air Force One con i giornalisti, in volo verso il vertice con Putin organizzato in Alaska. Il presidente ha detto di non essere ad Anchorage per prendere decisioni al posto dell’Ucraina o per “negoziare con Putin” sui territori al posto di Kiev ma per “farli sedere al tavolo”. L’obiettivo, ha specificato, è “un cessate il fuoco”: “Non so se sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi”.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.