L’Europa “non mi sta dicendo cosa fare” con Vladimir Putin e l’Ucraina ma “sarà coinvolta ovviamente nel processo, così come Zelensky. Lo ha detto Donald Trump parlando sull’Air Force One con i giornalisti, in volo verso il vertice con Putin organizzato in Alaska. Il presidente ha detto di non essere ad Anchorage per prendere decisioni al posto dell’Ucraina o per “negoziare con Putin” sui territori al posto di Kiev ma per “farli sedere al tavolo”. L’obiettivo, ha specificato, è “un cessate il fuoco”: “Non so se sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi”.