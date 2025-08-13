Il mondo FQ

Nubifragio a Lampedusa, Save the Children: “Intollerabile conta senza fine di bambini” – Video

Sono più di 32mila le persone morte o disperse in mare dal 2014 nel Mediterraneo
È intollerabile questa conta senza fine di bambini e giovani vite spezzate nel tentativo di raggiungere l’Europa. Non possiamo più girarci dall’altra parte: è inumano. Oggi, nell’ennesimo naufragio al largo del Mediterraneo, una madre ha perso la figlia di circa un anno e si prospettano decine di dispersi, tra cui anche minori”. Lo ha detto Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children in un video di denuncia. Ha poi aggiunto: “Mentre si attende, con angoscia, il bilancio definitivo dell’ultima tragedia in mare, Save the Children rinnova l’appello per l’attivazione di un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso in mare per salvare vite umane, agendo nel rispetto dei principi internazionali e dando prova di quella solidarietà che è valore fondante dell’Unione Europea, e per l’apertura di canali regolari e sicuri per raggiungere l’Europa”. Sono più di 32 mila le persone morte o disperse in mare dal 2014 nel Mediterraneo.

