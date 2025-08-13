Sono 60 i superstiti. Secondo quanto raccontato dai sopravvissuti che hanno raggiunto il porto, sarebbero due i barconi naufragati. Piantedosi: "Questa tragedia conferma l’urgenza di prevenire i viaggi in mare dalla partenza e di combattere l'affarismo dei trafficanti di esseri umani"

Una barca carica di migranti, con a bordo 97 persone, si è ribaltata al largo di Lampedusa dopo aver imbarcato acqua per ore. Da quanto si apprende, almeno 20 persone sono morte nel naufragio, avvenuto a circa 14 miglia a sud dell’isola. Sono invece 60 i migranti salvati della motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Ci sarebbero però ancora molti dispersi. Secondo il portavoce dell’Unchr Filippo Ungaro, in base alle informazioni raccolte dall’agenzia Onu che sta assistendo i superstiti, sarebbero infatti tra 12 e 17 le persone disperse. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Intanto, i venti cadaveri rinvenuti sono stati imbarcati su alcuni mezzi delle autorità italiane. Fra i primi 8 corpi arrivati a Lampedusa ci sono una neonata, 2 uomini adulti, 2 donne e 3 adolescenti (due maschi e una femmina).

Sembra che l’imbarcazione sia stata avvistata, intorno alle 11.30, già ribaltata da un elicottero della guardia di finanza e i soccorsi sarebbero scattati immediatamente: nell’area sono giunte le motovedette della capitaneria di porto, della guardia di finanza e le unità di Frontex. Secondo quanto raccontato dai sopravvissuti che hanno raggiunto il porto, sarebbero invece due i barconi naufragati al largo di Lampedusa. Sempre secondo i superstiti, le due imbarcazioni sarebbero partite da Tripoli, in Libia. Una delle due avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e successivamente si sarebbe ribaltata. Alcuni dei migranti sarebbero riusciti a spostarsi sull’altra imbarcazione, ma molti sarebbero caduti in acqua. Anche la seconda imbarcazione, però, essendo stracarica si sarebbe ribaltata. Sarebbe proprio questo secondo barcone, semiaffondato, ad essere stato avvistato. I 60 naufraghi sbarcati sull’isola sono già stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola e, con l’aiuto dei mediatori culturali, stanno iniziando a raccontare quanto accaduto. Medici, psicologi e operatori di Euaa (Agenzia dell’Unione europea per l’asilo) stanno sottoponendo a controlli i superstiti e non sembra ci siano emergenze sanitarie. La Croce Rossa riporta che tra i 60 naufraghi salvati, ci sono 56 uomini e 4 donne.

Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), almeno 370 persone sono morte e 300 risultano disperse sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno al 9 agosto.

“L’ennesima tragedia avvenuta oggi nel Mediterraneo centrale, a 14 miglia nautiche da Lampedusa, addolora profondamente e suscita un pensiero di profondo cordoglio per le vittime. Questo drammatico episodio conferma, ancora una volta, l’urgenza di prevenire, sin dai territori di partenza, i pericolosi viaggi in mare e di combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani che alimenta questo fenomeno”. Così ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, aggiungendo che “la tragedia di oggi è avvenuta nonostante la presenza di un dispositivo di soccorso in prontezza operativa, composto da diversi assetti nazionali e unità navali private. È nostro dovere continuare, con determinazione e fermezza, a contrastare questo vergognoso commercio di vite umane e a proteggere chi rischia di esserne vittima”.

Nicola Fratoianni di Avs ha invece addossato la colpa al governo: “Continuate pure a non organizzare un servizio delle Istituzioni europee ed italiane di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Continuate pure a criminalizzare le Ong che salvano gli esseri umani, e continuate pure a mandare le loro imbarcazioni a sbarcare i naufraghi salvati nei porti più lontani possibile. Continuate pure a proteggere e a foraggiare i trafficanti libici. Continuate pure a pavoneggiarvi di statistiche fasulle sull’aver impedito sbarchi di migranti. Continuate pure a fare tutto questo, voi del governo Meloni, ma questa sera quando tornate a casa evitate di guardarvi allo specchio ed evitate di giocare con i vostri bambini. Perché anche i morti di oggi al largo di Lampedusa sono sulla vostra coscienza”, ha detto il leader di Sinistra Italiana.

Notizia in aggiornamento

La foto è d’archivio