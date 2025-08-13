“Per chi come me, genitore che ha fatto la brutale conoscenza delle gravi conseguenze che una malattia infettiva può scatenare sul piccolo corpicino della propria figlia e che ha poi voluto e dovuto spendersi pubblicamente, con un costo psicologico non indifferente, per promuovere tra gli altri miei pari l’adesione alle vaccinazioni, ma soprattutto per essere parte attiva civicamente di quella società che tutti insieme dobbiamo curare, scoprire che lei, con grande leggerezza, disattende invece a questo compito così importante, è a dir poco sconcertante”, scrive Verniani, oggi consigliera comunale di Greve in Chianti, al ministro della Salute.

La donna, per la sua storia personale, negli anni è diventata simbolo della lotta a sostegno della vaccinazione individuale e di massa. Sua figlia ha infatti avuto una grave encefalite che le ha reso impossibile concludere i cicli vaccinali contro morbillo, parotite e rosolia. 8 bambini su 19 nella sua classe non erano immunizzati, rendendola così esposta al contagio. “La nomina nel comitato tecnico consultivo sulle vaccinazioni di due personaggi cruciali nel mondo dell’anti vaccinismo fa venir meno la certezza che un ministro della Repubblica avrebbe difeso sempre la salute pubblica e il metodo scientifico”, conclude nella pec Verniani.