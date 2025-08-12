Ha 13 anni il ragazzo che, dai primi accertamenti della Polizia locale, era alla guida dell’auto che ieri, lunedì 11 agosto, in via Saponaro a Milano ha investito e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni. I giovani che viaggiavano su un’auto risultata rubata, tre maschi e una femmina, hanno tutti tra i 11 anni (la bimba) e 13 anni. La Polizia locale di Milano ha fermato i quattro questa mattina in un campo abusivo in via Selvanesco, periferia della città. Dopo l’incidente erano fuggiti a piedi lasciando l’auto, con targa francese. La Procura di Milano aveva aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso, reato che prevede l’arresto in flagranza. Trattandosi di ragazzini sotto i diciotto anni ora le indagini passeranno alla Procura per i minorenni, anche se, qualora si confermassero under 14, risulterebbero per legge non imputabili.

L’incidente era avvenuto poco prima del mezzogiorno di lunedì nella zona Gratosoglio, periferia sud della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’auto stava procedendo in direzione del centro. All’altezza del civico 40 il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, saltando il cordolo e invadendo un’area verde che separa la strada dalla sede tranviaria. A quel punto la settantunenne, che si trovava a piedi, è stata investita e sbalzata di alcuni metri. L’auto ha poi terminato la corsa contro un cartello stradale: a quel punto i quattro ragazzini sono scesi e si sono dati alla fuga a piedi. L’auto, una Citroen, è risultata rubata la notte precedente a dei turisti francesi.

Il primo commento politico dopo il fermo è arrivato dagli esponenti della Lega. “Un pensiero e le più sincere condoglianze alla famiglia della signora Cecilia De Astis, vittima innocente di una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere”. Così Alessandro Verri, capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale a Milano, ha commentato l’incidente. Per l’esponente della Lega “si tratta dell’ennesimo episodio che dimostra ancora una volta il totale fallimento delle politiche d’integrazione portate avanti dal Comune”. In una nota, Verri che “la Lega da anni denuncia la situazione dei campi rom, a partire da quello di via Chiesa Rossa, di cui chiediamo la chiusura immediata. Questa vicenda, che coinvolge giovanissimi legati a quell’ambiente, conferma che continuare a spendere oltre 3 milioni di euro ogni anno per queste politiche d’integrazione non solo è inutile, ma rappresenta uno schiaffo ai milanesi onesti che pagano le tasse”. Più duro il tono dello stesso Carroccio nazionale, affidato a una nota: “Hanno rubato un’auto e hanno travolto e ucciso una donna a Milano: sono quattro, tutti hanno meno di 14 anni e le forze dell’ordine li hanno scovati in un campo rom di via Chiesa Rossa. Il Pd farà censurare la notizia come ha fatto per i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza a Roma? Il campo rom è da sgomberare subito e i ‘genitorì vanno puniti severamente: il sindaco Giuseppe Sala ha qualcosa da dire?”.