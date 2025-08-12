Emergenza incendi in Spagna, col ministero dell’Interno che richiede la mobilitazione di risorse dell’amministrazione generale dello Stato per fronteggiare i roghi. In tutto il Paese migliaia di persone sono state evacuate e hanno dovuto passare la notte fuori casa. Secondo quanto riferisce El Paìs gli evacuati sono oltre 3.700 nella Castiglia e Leon, circa 2mila nella provincia di Cadice e 180 nella zona di Tres Cantos, vicino Madrid. Tra i roghi attivi, quello scoppiato ieri vicino Tarifa, nella provincia di Cadice, quello di Tres Cantos e una decina di incendi nelle province di León e Zamora. L’incendio boschivo divampato sabato scorso nella località di Yeres, in provincia di Leon, che ha colpito l’area naturale di Las Médulas, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, ha costretto all’evacuazione di 700 residenti di quattro località. La situazione al momento è migliorata e molti dei fronti del rogo sono sotto controllo. Le fiamme non hanno danneggiato le miniere d’oro d’epoca romana ma hanno colpito la vegetazione nei dintorni, come i castagni centenari che sono stati rasi al suolo. Il governo della Castiglia e Leon ha fatto sapere che la maggior parte degli incendi registrati nella regione è stata causata da comportamenti dolosi.

Nella notte è morto un uomo che ieri aveva subito ustioni sul 98% del corpo in un rogo alle porte di Madrid. Secondo le prime informazioni disponibili, era stato trovato già in gravi condizioni all’interno di una proprietà di Tres Cantos, la località a nord della capitale colpita dall’emergenza. “Tutto il mio affetto per la sua famiglia”, ha scritto su X il premier Pedro Sánchez. La Spagna vive dal 3 agosto una lunga ondata di caldo estremo, con massime spesso di almeno 40 gradi in diverse zone. Così la direttrice generale della Protezione Civile e delle Emergenze del ministero, Virginia Barcones, ha dichiarato la Fase di Preallerta in Situazione Operativa 1 del Piano Generale di Emergenza e ha convocato per le prossime ore una riunione del Comitato Statale di Coordinamento e Direzione per gli incendi boschivi per valutare la situazione, coordinare le azioni e prendere le decisioni opportune. Secondo Juan Carlos Suárez-Quiñones, assessore all’Ambiente della Castiglia-Leon, la regione più colpita dai roghi in queste ore, diversi roghi forestali sono casi di “intollerabile terrorismo ambientale”, essendo appiccati “in modo coordinato” da malintenzionati e quindi non dovuti a cause accidentali.