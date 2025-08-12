Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:47

Gruppo hacker ruba oltre 70mila documenti d’identità da alberghi italiani: in vendita nel dark web

di F. Q.
Il gruppo Mydocs ha rubato le scansioni dei documenti usati dai clienti per il check-in
Gruppo hacker ruba oltre 70mila documenti d’identità da alberghi italiani: in vendita nel dark web
Icona dei commenti Commenti

Migliaia di documenti di identità sono stati hackerati dai siti di alcuni alberghi italiani e sono stati messi in vendita nel dark web. Il responsabile è il gruppo di cyber criminali ‘Mydocs‘, che ha iniziato con i blitz nel giugno scorso. Secondo quanto riportato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), sono state rubate migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d’identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti al check-in.

Durante il fine settimana il gruppo hacker ha pubblicato dei post con i quali ha messo in vendita, al prezzo di 10mila euro (negoziabili), oltre 70 mila documenti estratti dagli archivi digitali di almeno quattro differenti strutture alberghiere. Si tratterebbe di due hotel di Milano, uno di Rimini e uno di Bardonecchia (Torino). C’è anche una struttura di Ischia tra quelle colpite. È l’Albergo della Regina Isabella di Lacco Ameno, costruito dal produttore cinematografico Angelo Rizzoli a fine anni ’50. Al momento dall’hotel non arriva alcun commento ufficiale sulla vicenda, anche se si fa sapere che la struttura sta collaborando attivamente con la polizia postale per ricostruire l’accaduto e che sono state adottate tutte le contromisure per impedire che possano verificarsi episodi analoghi in futuro.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione