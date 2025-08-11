Washington, capitale degli Stati Uniti, è in stato “d’emergenza per la sicurezza pubblica”. E il governo federale assumerà il controllo della sua Metropolitan Police. Lo ha annunciato Donald Trump nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, sostenendo che grazie allo schieramento di 800 soldati della Guardia Nazionale nella capitale si prepara a “salvare” la città “dal crimine e dallo squallore”. Il presidente americano ha annunciato “un’azione storica” per “riprendersi la capitale” invocando la sezione 740 del District of Columbia Home Rule Act, che pone appunto il dipartimento di polizia metropolitana di Washington sotto il controllo federale. L’obiettivo? Contribuire a “ristabilire la legge e l’ordine”. Leggi Anche La mossa senza precedenti di Trump: i gruppi che vendono chip alla Cina verseranno al governo il 15% dei ricavi Leggi articolo

Se sarà necessario, il tycoon è pronto a schierare anche l’esercito. “Ci saranno molti agenti dell’Fbi, la Guardia Nazionale ma se sarà necessario anche l’esercito”, ha dichiarato. A un isolato dalla Casa Bianca, circa 200 manifestanti si sono radunati per protestare contro il piano. “Sono qui stamattina per dire che nulla di ciò che sta facendo in questo momento riguarda la nostra sicurezza”, ha dichiarato Keya Chatterjee, direttrice esecutiva di Free DC, un gruppo che difende i diritti del District of Columbia.

Poche ore prima, Trump aveva mostrato ai media nella sala stampa della Casa Bianca una serie di grafici secondo i quali il tasso di criminalità di Washington è più alto di quello di diverse città in tutto il mondo, tra cui Baghdad, Panama City, Brasilia e Bogotà. “La nostra capitale è stata invasa da bande violente e criminali assetati di sangue, gang di giovani scatenati, maniaci drogati e senzatetto, e non permetteremo che ciò accada ancora”, ha detto il presidente americano. Stando alle statistiche ufficiali delle forze dell’ordine nel 2025 e nel 2024 il tasso di criminalità a Washington è sceso.