Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:27

Terremoto nello Stretto di Messina. L’Ingv registra una magnitudo di 2.6

di F. Q.
La scossa all'alba, a una profondità di 11 chilometri
Terremoto nello Stretto di Messina. L’Ingv registra una magnitudo di 2.6
Icona dei commenti Commenti

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato dalla sala sismica Ingv di Roma alle 6.31 di stamane. La scossa è stata localizzata, tra Reggio Calabria e Messina, a una profondità di 11 km. Non si segnalano danni a persone o cose.

***

Foto in alto | L’immagine è presa dal portale Openstreetmap

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione