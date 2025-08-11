Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 12:55

Open Arms soccorre 51 migranti con il veliero Astral: in navigazione verso Lampedusa – Video

di F. Q.
Tra i 51 migranti soccorsi anche 21 minori, tre bambini piccoli di 6/7 mesi, una femmina e due maschi, e 18 minori non accompagnati
La Ong Open Arms ha soccorso nel Mediterraneo Centrale 51 migranti provenienti da Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Mali e Burkina Faso. Il veliero Astral ha intercettato una imbarcazione di metallo, partita lo scorso 6 agosto da Sfax, in Tunisia, in difficoltà: l’avaria dell’imbarcazione e l’altezza crescente delle onde ha reso necessario e impellente il trasferimento dei 51 naufraghi sul veliero.

La Ong fa sapere che sta navigando verso il porto di Lampedusa.

Tra i 51 migranti soccorsi anche 21 minori, tre bambini piccoli di 6/7 mesi, una femmina e due maschi, e 18 minori non accompagnati. Tra gli adulti, 19 uomini e 11 donne, di cui due incinte di 4 e 5 mesi. Secondo il referto redatto dal medico di bordo del veliero Astral: le persone presentavano disidratazione, vertigini e ipotermia generalmente percepita. Molti di loro, denuncia l’Ong, hanno anche eritemi e ustioni nella zona inguinale a causa della benzina mista a acqua di mare.

