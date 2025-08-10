Il rabbino scrive a Leone XIV: “Ci ha ferito l’equiparazione tra i giovani di Gaza e gli ucraini, non sono uguali”

Il rabbino Eliezer Simcha Weisz, uno dei membri del Gran rabbinato di Israele – il supremo organo religioso ebraico – ha scritto a Papa Leone XIV contestando una sua frase pronunciata al Giubileo dei giovani: “Siamo più vicini che mai ai giovani che soffrono i mali più gravi, causati da altri esseri umani. Siamo con i giovani di Gaza, siamo con i giovani dell’Ucraina, con quelli di ogni terra insanguinata dalla guerra”, aveva detto il pontefice (video). A infastidire il rabbino Weisz è proprio l’equiparazione tra le vittime palestinesi e quelle ucraine, “senza tracciare una distinzione morale, e senza alcun riferimento agli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas”: “Molti nel mondo ebraico hanno sentito una equivalenza dolorosa che ci ha profondamente ferito”, lamenta.

“Tutte le persone che soffrono meritano preghiere, ma non tutte le sofferenze sono causate dalle stesse mani, e neanche tutti i conflitti devono essere descritti negli stessi termini”, ha aggiunto Weisz. “In un momento in cui una volta di nuovo si diffonde l’antisemitismo, nelle strade delle capitali occidentali, nelle università, e tragicamente anche in alcune chiese, la chiarezza morale è più essenziale che mai. L’assenza di empatia per le vittime israeliane, in modo particolare per quelle ancora sequestrate, invia un messaggio doloroso e rischia di danneggiare il percorso di riconciliazione”, denuncia.

Il rabbino Weisz non è nuovo alle contestazioni di questo tipo: a gennaio, in un’altra lettera aperta, aveva accusato Papa Francesco di aver “prestato l’autorità papale al moderno antisemitismo”, sostenendo che avesse adottato un approccio sbilanciato nel descrivere il conflitto, equiparando la democrazia israeliana a un’organizzazione terroristica come Hamas: “Avete ripetutamente tracciato una falsa equivalenza morale tra una nazione democratica che difende i propri cittadini e i terroristi che hanno perpetrato il più barbaro massacro di ebrei dopo la Shoah”, scriveva.