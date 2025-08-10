Alle tre del pomeriggio del venerdì prima di Ferragosto, sulla Riviera romagnola ci sono tanti ombrelloni chiusi. Non solo nelle prime file, ma anche in fondo dove bastano poco più di venti euro per avere due lettini. “Siamo al cinquanta per cento dell’occupazione e difficilmente faremo il pieno a Ferragosto” spiega al Fatto.it Renato Nanni, 81 anni, bagnino fin da quando era bambino. Cammina tra gli ombrelloni vuoti. “È la stagione peggiore di sempre dopo il Covid”. Eppure i prezzi non sono aumentati. “Qui con 27 euro fai la giornata al mare con due lettini e un ombrellone”. Ma ci sono sempre meno turisti. Lo si vede non solo negli stabilimenti balneari. Nelle osterie e pizzerie, come racconta il ristoratore Ivan Bianchi “non c’è più il secondo turno la sera, mentre una volta alle dieci sera avevamo la fila”. Cambiano gli scontrini. “Si prende un piatto, non più antipasto primo e secondo”. E gli incassi crollano: “Siamo sotto di un 35-40 per cento rispetto allo scorso anno”. Lo si vede anche nella scelta dei coni gelati: “la famiglia ormai ne prende due per quattro persone e poi lo divide”racconta Rivena Likaj che gestice una delle gelaterie di Marina Centro. E gli italiani? “Non ci sono più, ormai sono molto di più gli stranieri”. Un calo che si intravede anche nel sondaggio effettuato da Conflavoro Pmi Imprese Rimini. “Il campione è molto rappresentativo – ci tiene a precisare il presidente Corrado Della Vista – abbiamo intervistato 307 albergatori del riminese sull’andamento della stagione”. Il risultato? “Un calo del 20 per cento rispetto all’anno scorso.

Ma alla base di questo trend c’è stato un aumento dei prezzi? Qui in Riviera tutti sono pronti a giurare di no anzi, rivendicano che da sempre si possono trovare offerte per tutte le tasche da queste parti. “Noi da tre anni non abbiamo aumentato nulla – racconta al Fatto.it il “bagnino d’Italia”, Gabriele Pagliarani – per un ombrellone e due lettini partiamo dai venti euro in su. E se vuoi un solo lettino in riva al mare bastano sette euro. Poi chiaramente se si aggiungono dei servizi extra i prezzi salgono”. E qualche stabilimento più a sud, si parte dai ventisette euro. “Qui in Romagna i prezzi sono sempre stati più bassi della media – spiega Nanni – anche negli hotel basta andare su Booking per vederlo”. E in effetti per una doppia del venerdì prima di Ferragosto si possono spendere cinquanta – sessanta euro. E il sondaggio di Conflavoro Pmi Imprese Rimini sembra confermare questo trend. Il 43 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver venduto camere a prezzi minori rispetto al 2024. “Il problema dunque non sono i prezzi alti – ragione il presidente di Conflavoro Pmi Imprese Rimini Della Vista – ma il potere d’acquisto della gente che si è abbassato”.

È questa la vera questione alla base delle spiagge vuote, secondo gli imprenditori della Riviera. “Il problema reale è il ceto medio che è sparito perché è quello che faceva la differenza – racconta al Fatto.it il ristoratore Antonio Pappano – non è il ricco che fa la differenza, il ricco viene una volta qui e spende diecimila euro per mangiare, ma viene una volta. Il ceto medio è quello che viene tutti i giorni e quello non c’è più”. Una volta la Romagna era la terra dove venivano a fare la vacanza gli operai delle fabbriche del Nord. “Ma adesso le fabbriche stanno chiudendo” osserva Nanni. E “al massimo vengono per fare qualche weekend ma la settimana rimane vuota” aggiunge Pagliarani. Una visione condivisa anche dai sindacati di base come lo Slang Usb che da anni lottano contro lo sfruttamento del lavoro in Riviera. “Il tema dei bassi prezzi di hotel e affitti brevi è fuorviante. Il problema reale è l’emergenza salariale” racconta al Fatto.it Francesco Bugli, Slang Usb che cita un dato di una recente inchiesta de “il Ponte” secondo cui “su Rimini i 4/5 dei lavoratori del turismo, guadagna una media di circa 8,000 euro lordi l’anno. Le dichiarazioni delle associazioni di categoria sul calo del turismo interno riflettono un dato che denunciamo da anni con questi salari non ci può permettere nemmeno più una vacanza low cost”.