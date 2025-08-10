Il Papa invoca la pace all’Angelus: “Il mondo rifiuta la guerra, i leader non ignorino i più deboli”

“Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre, l’80esimo anniversario dei bombardamenti a Hiroshima e Nagasaki ha risvegliato in tutto il mondo il doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti, quanti prendono le decisioni tengano sempre presenti le loro responsabilità per le conseguenze delle loro scelte sulle popolazioni, non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace”. È l’appello di pappa Leone XIV all’Angelus.