Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:10

Colata lavica a 3mila metri sull’Etna: aperta una nuova bocca effusiva. Allerta arancione per i voli da e per Catania

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
L'Ingv non ha rilevato variazioni di rilievo a livello sismico. Lo scalo di Fontanarossa resta aperto ma in allerta
Icona dei commenti Commenti

Si è aperta una nuova bocca effusiva sull’Etna, che ha dato vita a una colata lavica a 3000 metri di quota. Lo ha comunicato nella mattinata del 10 agosto l’Osservatorio dell’Etna dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che non ha rilevato variazioni di rilievo a livello sismico. La sorgente del tremore vulcanico è stata localizzata ad una quota di 2800 metri, tra Voragine e cratere di Nord Est. Non si segnala emissione di cenere e resta attivo l’aeroporto catanese di Fontanarossa, che ha però segnalato un’allerta arancione per i voli.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione