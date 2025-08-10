Si è aperta una nuova bocca effusiva sull’Etna, che ha dato vita a una colata lavica a 3000 metri di quota. Lo ha comunicato nella mattinata del 10 agosto l’Osservatorio dell’Etna dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che non ha rilevato variazioni di rilievo a livello sismico. La sorgente del tremore vulcanico è stata localizzata ad una quota di 2800 metri, tra Voragine e cratere di Nord Est. Non si segnala emissione di cenere e resta attivo l’aeroporto catanese di Fontanarossa, che ha però segnalato un’allerta arancione per i voli.